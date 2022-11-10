В вечернем видеообращении в среду, 9 ноября, президент прокомментировал сообщение об отступлении российских захватчиков из Херсона. По словам Зеленского, в информационном пространстве много радости по этому поводу, однако эмоции украинцев сейчас должны быть сдержанными, информирует «НБН».

Глава государства отметил, что украинские защитники идут в контрнаступление на юге осторожно и без лишнего риска, чтобы продвигаться с наименьшими потерями.

Лидер нации подчеркнул, что враг просто так не уйдет откуда-либо, если не почувствует силу. Россияне не делают ВСУ подарков и «жестов доброй воли», Украина отвоевывает свои территории. Усилиями ВСУ будут деоккупированы Херсон, Каховка, Донецк и другие города нашей страны.

Ранее расставил акценты относительно бегства россиян из Херсона советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович. Он рассказал о ситуации на Правобережье и спрогнозировал дальнейшее развитие событий.