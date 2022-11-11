Пресс-секретарь главы Российской Федерации заявил, что страна-агрессор может завершить войну в Украине мирными переговорами, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

По словам Пескова, достичь целей «специальной военной операции» Москва может и с помощью мирного диалога с Киевом, который невозможен из-за позиции украинского руководства.

Отметим, что украинский лидер Владимир Зеленский отказался садиться за стол переговоров с российской стороной, пока государство-оккупант не выведет свой войска из нашей страны и в Кремле не произойдет смена власти. Президент настаивает на возвращении всех территорий Украины.

Как сообщалось, советник главы ОПУ Михаил Подоляк объяснил, что будут означать для Украины «мирные решения» и «компромиссы» с Российской Федерацией.