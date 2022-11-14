Как информирует «НБН», об этом пишет издание Associated Press.

Согласно обнародованному материалу, сразу три правительственных источника Индонезии сообщили о том, что глава российской дипломатии якобы лечится на острове. При этом ни один из источников информации не назвал свое имя.

Двое людей, как отмечается, проинформировали, что Сергей Лавров лечится от болезни сердца. Официальные же лица подчеркнули, что Лавров был доставлен в медицинское учреждение в Сангле, что в столице провинции Денпасаре.

Как отреагировали в МИД России?

В свою очередь во внешнеполитическом ведомстве страны-агрессора не стали затягивать с комментарием к данному сообщению. В частности, пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова заявила, что данная информация является фейком.

В своем телеграмм Захарова написала:

«Мы здесь в Индонезии с Сергеем Викторовичем читаем новости и просто не верим своим глазам. Оказывается, его госпитализировали. Конечно же, это высший пилотаж фейков».

Ранее сам Лавров обратился к «клеветникам» России, прочитав отрывок стиха Пушкина.