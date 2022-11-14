Политик рассказал, что «освобожденный» Херсон был частью российской скрепы, а теперь, когда Кремль от нее отказался, граждане РФ не смогут это «проглотить», информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам Рашкина, с одной стороны российское общество готово «проглотить» все, что ему скажут, с другой стороны РФ – авторитарное государство, которое в какой-то момент просто ломается.

Если бы страна-агрессор была демократической, пошло бы недовольство из-за потери Херсона, однако это диктатура, которая закрыла все оппозиционные СМИ, утратив способность понять, что действительно думает общество. Россияне верят в то, что им говорят по телевизору, пока «эта штучка не лопнет».

Депутат США отметил, что нельзя учитывать какие-то факторы и смотреть на предсказания в вопросе развала России, однако очевидно, что бегство путинских войск с правобережья Херсонщины и потеря областного центра не наполнит ничем хорошим сознание даже российского «ватника».

Он отметил, что граждане РФ хвастались оккупированными областями, как маленький ребенок, махая размером своей страны. Рашкин добавил, что это странное понимание, а поскольку они смотрят на это иначе, то и сигналы будут другими. По его мнению, просто в один момент в России все рухнет.

В то же время аналитики ISW утверждают, что Путину все сложнее успокаивать часть своего электората, кроме того, после бегства оккупантов из Херсона, начал разжигаться раскол и в Кремле.