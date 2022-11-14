Как информирует «НБН» со ссылкой на РИА «Новости», глава пресс-службы Путина Дмитрий Песков весьма возмутился тем, что на территорию освобожденного от путинских войск Херсона прибыл гарант Конституции Украины Владимир Зеленский.

При этом известно, что Дмитрий Песков не захотел комментировать вопрос представителей прессы о приезде в Херсон Владимира Александровича Зеленского. Но при этом он подчеркнул, что областной центр, город Херсон является якобы «территорией Российской Федерации».

Насколько известно, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Зеленский, четырнадцатого ноября, прибыл в деоккупированный Херсон. Хотя до сих пор агрессор считает, что это российская территория.

Ранее один из депутатов США высказал мнение о том, может ли потеря Херсона привести к распаду России.