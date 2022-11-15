На Facebook-странице президента появилось его срочное видеообращение к украинцам, в связи с масированными ракетными ударами по нашей стране, информирует «НБН».

Как сообщил Зеленский, страна-агрессор атаковала города Украины 85 ракетами, впереди еще может быть около 20 таких атак. Глава государства отметил, что преимущественно россияне бьют по объектам критической инфраструктуры.

По словам лидера украинцев, всем понятно, чего хочет государство-террорист, однако враги своего не добъются. Президент попросил граждан беречь себя и еще какое-то время побыть в укрытиях.

Зеленский добавил, что многие населенные пункты сейчас без света, однако энергетическое снабжение будет восстановлено.

Отметим, что в Воздушных силах ВСУ сообщили, в скольких областях и куда попали ракеты российских захватчиков.