В своем видеообращении к участникам форума G20 Зеленский призвал лидеров государств не предлагать Украине компромиссы с суверенитетом, независимостью и территорией, информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу ОПУ.

Президент озвучил десять шагов к безопасности нашей страны, отметив, что завершение российско-украинской войны должно быть зафиксировано документом о ее окончании.

Однако документ должен быть подписан двумя сторонами только после реализации всех антивоенных шагов и возобновления безопасности и справедливости.

Зеленский заверил, что на выполнение каждого пункта из «формулы мира» не нужно много времени. На решение одних вопросов уйдет месяц, других – дни.

Также на форуме «Большой двадцатки» украинский лидер заявил, что его страна никогда не согласится заключать новые «минские договоренности» с государством-оккупантом. На слова Зеленского отреагировали в Кремле, в очередной раз обвинив Киев в отказе от переговоров.