В результате массированных ракетных ударов российских войск по объектам критической инфраструктуры Украины по всей стране вводятся экстренные отключения электроэнергии, в некоторых областях люди до сих пор остаются без света, информирует «НБН».

Как пишут российские пропагандистские СМИ, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что виноват в отсутствии отопления и электричества в домах украинцев официальный Киев.

Спикер Путина заявил, что россияне атакуют объекты инфраструктуры, которые, по его убеждению, косвенно или прямо имеют отношение к украинскому военному потенциалу.

Представитель Кремля отметил, что отсутствие тепла и света – результат действий украинского руководства, которое отказывается от переговорного процесса с Москвой.

Напомним, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов объяснил, почему кремлевским деятелям не выгодно, чтобы Россия уничтожила энергетическую систему нашей страны.