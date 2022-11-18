Как информирует «НБН», в эфире Радио НВ руководитель украинской переговорной группы из Российской Федерацией Давид Арахамия сделал заявление о том, что страна-агрессор пытается всякими путями посадить Киев за переговорный стол.

Дословно из заявления парламентария:

«Существуют предложения с российской стороны относительно переговоров. Они поступают нам и по официальным, и не по официальным каналам. Их месседж весьма абстрактный: «Давайте мы сядем вместе за переговорный стол без условий». А в марте было множество условий, они тогда рисовали «денацификации» и многое другое».

Согласно его словам, сейчас ситуация весьма изменилась. Все благодаря украинским защитникам, которые защищают Украину уже почти девять месяцев.

«Ситуация сейчас изменилась. Теперь мы имеем условия, когда Киев будет садиться за переговорный стол», — подчеркнул политик.

Напомним, ранее мы уже писали о заявлении Арестовича относительно падения режима Путина в России.