Об этом пишет российское издание «Медуза». Собеседник журналистов, который близок к предпринимателям из окружения кремлевского диктатора Владимира Путина, заявил, что у элит РФ начало появляться четкое понимание того, что настоящая война с Украиной уже проиграна, информирует «НБН».

По его словам, люди начали задумываться о том, как жить дальше, какое место в будущем они хотят занять, какие делать ставки и на чем играть. Другой собеседник издания сообщил, что в Кремле царят абсолютно другие настроения.

Соратники российского президента-агрессора не теряют надежду на то, из-за необходимости Запада в дешевых энергоносителях, там развалится коалиция поддержки Украины. Также руководство РФ до сих пор верит в то, что в соседнем государстве может произойти резкое изменение политической ситуации и Владимир Зеленский уйдет от власти.

Кремль также полагает, что армия Путина, благодаря мобилизации, через несколько месяцев станет более боеспособной и переломит ситуацию на фронте.

Однако поражение российских оккупантов в Херсоне близкие к Кремлю элиты восприняли как позор. Болезненное событие отразилось на их настроении и подкрепило уверенность в окончательном провале «спецоперации».

Напомним, что глава Украины Владимир Зеленский посетил деоккупированный Херсон, что вызвало возмущение в Кремле. Спикер Путина Дмитрий Песков высказался о визите украинского президента в освобожденный город.