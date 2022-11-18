Пресс-секретарь главы Российской Федерации считает, что Кремль может начать диалог с западными странами, что якобы может помочь усадить украинское руководство за стол переговоров, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

По словам Пескова, Москве по предыдущему «опыту работы» с Украиной становится понятно, что позиция Киева «очень изменчива» без разговоров с западными государствами.

Спикер Путина отметил, что якобы власти Украины очень скурпулезно выполняют директивы, которые поступают с Запада, поэтому Кремль рассчитывает на него в решении вопроса с переговорами.

Напомним, что ранее представитель российского руководства прокомментировал массированные ракетные атаки армии Путина на объекты критической инфраструктуры Украины. Песков заявил, что Киев виноват в отсутствии света и тепла в домах украинцев.