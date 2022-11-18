Как информирует «НБН», такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Михаил Подоляк.

Согласно словам Михаила Подоляка, война, начатая Российской Федерацией на территории Украинского государства, может завершиться после того, как Вооруженные силы Украины освободят Донецк, Луганск, или же какой-то другой большой город на Донбассе, который в настоящее время находится под контролем захватчиков.

Напомним, ранее еще один советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович высказал мнение о том, что уже в феврале-марте армия Путина «сломает себе хребет» на территории нашей страны.