Как информирует «НБН», слова Пескова процитировали такие российские издания, как ТАСС и «Интерфакс».

Так, отвечая на вопрос относительно того, является ли смена власти на территории Украины одной из целей так называемой «спецоперации», Дмитрий Песков сказал:

«Нет, об этом ранее уже говорил глава Кремля».

Напомним, ранее Дмитрий Песков прокомментировал массированные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины. В частности, он возложил всю вину в происходящем на Банковую.

Говоря о ракетных обстрелах объектов инфраструктуры в Украине, которые имеют критическое значение, пресс-секретарь Путина сказал, что войска Российской Федерации наносят удары по тем объектам, которые якобы имеют прямое или же косвенное отношение к военному потенциалу нашей страны.