Об этом рассказали аналитики вашингтонского Института изучения войны в своем отчете. Специалисты отмечают, что глава РФ осознал, что его граждане не верят сказанному Кремлем и Минобороны о войне против Украины, поэтому он удвоил финансирование военных корреспондентов, информирует «НБН».

Российские военные блогеры еще не утратили свое влияние на население, которое считает псеврожурналистов достоверным источником информации о ходе боевых действий в Украине.

По словам экспертов ISW, диктатор считает, что нужно сохранить поддержку «спецоперации» среди заметной части граждан РФ, чтобы продолжать свои военные усилия и, вероятно, сохранить жизнь кремлевскому режиму.

Российский лидер готов терпеть незначительную критику от военный блогеров, которых считает лояльными к руководству страны, чтобы бросать на проведение «СВО» все больше ресурсов и сил.

Напомним, что советник главы Офиса Зеленского Алексей Арестович озвучил сроки, когда «сломается хребет» оккупационных войск Путина в Украине.