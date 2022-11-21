Как информирует «НБН», заявление об этом на своей странице в социальной сети «Фейсбук» опубликовал парламентарий, постпред Постоянной делегации от Украинского государства в ПА НАТО Егор Чернев.

Так, в своей публикации Чернев отметил:

«Все тридцать государств Альянса поддержали те предложения, которые внесла наша делегация. Этот трибунал предоставит возможность осудить не только тех, кто непосредственно осуществлял преступления на территории Украины, но также и вышестоящий состав руководства страны-оккупанта России».

Согласно словам Чернева, принятая резолюция будет направлена в правительства и парламенты всех государств, являющихся членами Альянса.

В это же время он добавил:

«То, что эта резолюция была принята, является важным шагом с политической точки зрения. Это отражает то, как настроены парламентские круги западных стран. Кроме того, весьма радует тот факт, что позиция Украинского государства, такая как создание трибунала, выплата репараций, или же признание РФ страной-террористом, время от времени становится мейнстримом на самых высоких площадках международного уровня».

Напомним, ранее в Кремле сделали заявление о том, что Россию не интересует смена власти в Украине в лице Владимира Зеленского.