Как информирует «НБН», недавно гарант Конституции Украины Владимир Александрович Зеленский сделал заявление о том, зачем в действительности России нужны переговоры с официальным Киевом.

Сегодня же российские пропагандистские издания ТАСС и «Интерфакс» процитировали Пескова, который во время брифинга на просьбу российских журналистов прокомментировал слова Верховного главнокомандующего ВСУ о том, что Москва вовсе не ищет мира, но стремится к переговорам с украинскими властями для того, чтобы получить передышку.

Так, Дмитрий Песков ответил:

«Российская Федерация стремится к достижению собственных целей, и мы достигнем их».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Российская Федерация, по словам Дмитрия Пескова, не стремится к тому, чтобы сменить власть в Украине в лице президента Владимира Зеленского.