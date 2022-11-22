На предмете одежды Орбан была изображена «Великая Венгрия» с частями государств Евросоюза — Хорватии, Словакии, Румынии, Австрии, а также Сербии и Украины, информирует «НБН» со ссылкой на Index.

Венгерский премьер активно фотографировал и снимал себя на видео, демонстрируя свой аксессуар с территориями, которые принадлежали Королевству Венгрия до окончания Первой мировой войны.

Румынский депутат Европарламента Алин Митуца прокомментировал выходку Орбана, призвав лидеров ЕС наказать и изолировать его за такой безответственный шаг. Он подчеркнул, что такой жест премьер-министра ставит его рядом с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Отметим, что ранее Орбан критиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявляя о том, что отставка его предшественницы Ангелы Меркель стала «большим несчастьем» для Европы.