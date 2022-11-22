Журналисты пишут, что в преддверии саммита лидеров стран «Группы двадцати» одно из государств-посредников в общении Москвы и Киева передало кремлевскому диктатору проект мирного примирения с Украиной для прямых переговоров, информирует «НБН».

Предложения предполагали возвращение Донбасса и других оккупированных территорий в состав Украины, а также «вынесение за скобки» на семь лет вопросов аннексированного Крымского полуострова и интеграции страны в Североатлантический Альянс.

В комментарии российским СМИ спикер Путина Дмитрий Песков отпроверг передачу российскому лидеру варианта мирного соглашения с Украинским государством для прямых переговоров.

Ранее Песков отреагировал на заявление украинского лидера Владимира Зеленского относительно переговоров с Кремлем и высказался о целях войны.