В интервью CNN бывший премьер-министр Соединенного Королевства рассказал, что власти ФРГ до начала войны рассчитывали на быстрое поражение Украины в случае нападения путинских войск, информирует «НБН».

По словам Джонсона, Германия считала, что российско-украинская война будет катастрофой, поэтому «лучше побыстрее со всем закончить», а Киеву – капитулировать.

Экс-глава правительства Британии прокомментировал и позицию Франции до вторжения армии РФ в Украину. Он заявил, что Париж до самого последнего момента отрицал возможность войны.

Также политик раскритиковал правительство экс-премьера Италии Марио Драги. Как отметил Джонсон, после нападения на Украину итальянские власти заявляли, что они не могут поддержать давление на РФ, так как их страна зависима от энергоносителей государства-агрессора.

Бывший премьер Великобритании добавил, что кремлевский диктатор Владимир Путин обманул себя, поверив в «хтоническое единство» России с соседней страной, из-за чего ожидал, что украинцы будут украшать цветами дула вражеских танков.

Напомним, что после отставки с поста главы правительства Соединенного Королевства, Джонсон получил новую должность, связанную с Украиной.