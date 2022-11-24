В комментарии японскому изданию NHK, глава МИД Украины высказался о терроре России на фоне призывов к мирным переговорам, информирует «НБН».

По словам министра иностранных дел, страна-агрессор своими действиями делает саму идею мирного диалога с Киевом абсурдной. Кулеба отметил, что кремлевские чиновники подобные заявления просто используют как дымовую завесу, чтобы оккупанты продолжали террор в отношении Украины.

Руководитель дипломатического ведомства подчеркнул, что наша страна продолжит борьбу с россиянами, чтобы деоккупировать свои территории, спасти граждан от невыносимых условий жизни, пыток, страданий и преступлений российских захватчиков.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц отреагировал на массированную ракетную атаку РФ на Украину 23 ноября, призвав страну-агрессора немедленно прекратить террор в отношении мирного населения.