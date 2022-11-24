В интервью BBC News киевский мэр выразил уверенность в том, что сценарий, когда снова придется сдерживать российских оккупантов в пригороде столицы, больше не повторится, однако полностью расслабляться не стоит, информирует «НБН».

По словам Кличко, несмотря на подготовку севера и столицы, нельзя исключать, что страна-агрессор начент новую военную операцию по захвату Киева.

Городской глава отметил, что он не хочет нагонять панику, но цели Путина остаются неизменными, он все также хочет захватить всю нашу страну, и оккупация столицы для диктатора – ключевая составляющая в его плане. По этой причине мэр убежден, что расхолаживаться не нужно.

Ранее Кличко, комментируя ситуацию с отключениями электроэнергии в Киеве, не стал исключать, что часть жителей столицы возможно придется эвакуировать.