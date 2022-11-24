Пресс-секретарь главы Российской Федерации намекнул на то, как украинское руководство может положить конец ракетному террору оккупантов, информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «РИА Новости».

По словам Пескова, власти Украины должны выполнить требования Кремля, после чего якобы прекратятся страдания гражданских лиц. Спикер Путина добавил, что у украинского руководства есть все возможности, чтобы «вывести ситуацию в нормальное русло».

Напомним, что ранее представитель Москвы нашел «объяснение» массированным ракетным обстрелам украинской критической инфраструктуры российскими войсками. В отстутствии электроэнергии и водоснабжения в домах украинцев Песков обвинил официальный Киев.