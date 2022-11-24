Глава немецкого правительства Олаф Шольц отреагировал на массированные ракетные удары армии Российской Федерации по территории Украины, информирует «НБН» со ссылкой на издание DW.

Канцлер Германии заявил, что убийства российскими захватчиками мирных украинцев должно прекратиться. Немецкий политик подчеркнул, что РФ должна закончить бомбовый террор против гражданских немедленно.

Также на массированные ракетные обстрелы Украины российскими войсками отреагировал французский президент Эммануэль Макрон.

Глава государства констатировал, что из-за этой атаки большая часть украинцев осталась без электроэнергии и водоснабжения. Политик напомнил, что удары по гражданской инфраструктуре – военное преступление, которое должно быть наказанным.

Напомним, что ранее в Министерстве иностранных дел Украины призвали федерального канцлера Олафа Шольца выставить кремлевскому диктатору Владимиру Путину ультиматум по войне.