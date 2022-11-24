В своем Telegram-канале заместитель руководителя Офиса Зеленского сообщил, что электроснабжение после масштабного блэкаута подано во все регионы Украины, информирует «НБН».

Тимошенко отметил, что в первую очередь восстановили подачу электричества на объектах критической инфраструктуры, сейчас происходит постепенное подключение света для бытовых потребителей.

По словам представителя ОПУ, также во всех областях были развернуты 4362 «Пункта несокрушимости». Туда граждане могут приходить для того, чтобы согреться, выпить теплые напитки и зарядить смартфоны.

Ранее глава государства Владимир Зеленский рассказал, как украинцам найти ближайшие «Пункты несокрушимости», а также объяснил подробности об их работе.