Как информирует «НБН», о встрече с президентом Украины глава МИД Британии написал на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Дословно из сообщения высокопоставленного британского чиновника:

«Соединенное Королевство поддерживает Украину не только словами, но и на деле, своими действиями. Президент Зеленский, я дал вам сегодня обещание, и Великобритания намерена его сдержать».

Насколько известно, ранее СМИ сообщали о том, что глава МИД Великобритании прибыл на территорию Украины для того, чтобы провести встречу с руководством страны. В ходе визита он анонсировал очередной пакет поддержки со стороны Лондона, который включает в себя три миллиона фунтов стерлингов. Эти деньги рассчитаны для помощи в плане восстановления инфраструктуры, в частности школ и приютов, которые были разрушены с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Помимо прочего, Соединенное Королевство передаст Киеву двадцать четыре кареты скорой помощи и одиннадцать машин экстренной помощи, в частности, шесть бронеавтомобилей.

Ранее Борис Джонсон рассказал, на что рассчитывали Германия и Франция после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.