Как информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина», об этом в интервью «24 каналу» заявил Михаил Подоляк, советник руководителя ОПУ Андрея Ермака.

Дословно из заявления Михаила Подоляка:

«Когда мы ведем переговоры, когда мы на разных площадках с кем-то разговариваем, то мы озвучиваем: «Понимаете, вы ведь так или иначе нам дадите это, однозначно. Ведь вы не сможете смотреть, как люди устраивают геноцид над другими людьми. Причем так демонстративно и в таком количестве. Вы нам все равно предоставите ракеты ATACMS, вы так или иначе дадите нам бронетехнику, будь-то «Абрамсы» или «Леопарды». Любую технику».

Он добавил, что Киев объясняет нужду в скорейшем снабжении вооружений. Да и наши партнеры это прекрасно понимают.

«Однако они до сих пор не могут перейти из-за этого ключевого чувства страха – боязни войны как таковой. Мы будто бы находимся в разных пространствах», — подчеркнул советник главы ОПУ.

Напоследок Михаил Подоляк отметил, что Украине нельзя проигрывать войну с Россией.

«Мы не намерены отказываться от войны ради капитуляции в обмен на электричество. Вы в любом случае передадите нам системы ПВО, так как нам необходимо защитить небо. Это нужно, чтобы количество фотографий, которые у нас есть, которые вы видите, где в 21 веке убитые люди, находящиеся в мирном Киеве, или Виннице…», — сказал он.

Напомним, ранее сегодня мы уже писали о том, что Россия нанесла ракетный удар по Запорожью.