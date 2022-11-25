В интервью изданию Financial Times президент заверил, что украинское руководство готово возвращать Крым и другие временно захваченные россиянами территории мирным путем, информирует «НБН».

Однако, как отметил Зеленский, мирное решение, которое не предусматривает освобождение полуострова, будет «тратой времени впустую».

«Мы должны вернуть все земли», — подчеркнул лидер украинцев.

Глава государства объяснил, что поле боя – путь с отстуствием дипломатии и если невозможно вернуть все территории, война находится в замороженном состоянии и возобновление сражений – просто вопрос времени.

По словам президента, мир обеспокоен вопросом Крыма и, если кто-то сможет предложить Киеву невоенный сценарий освобождения полуострова, он будет только за. Но если решение не предусматривает деоккупацию Крыма, «никто вообще не должен тратить на это свое время».

Ранее глава Министерства обороны Украины Алексей Резников оценил возможность возвращения Крымского полуострова без силового сценария.