Как информирует «НБН», в интервью французскому изданию Le Parisien Дмитрий Кулеба рассказал, что некоторые государства, которые публично не сообщают о своей помощи Украине, в действительности помогают ВСУ «втихую», то есть не на прямую. Они делают это через союзников официального Киева.

Согласно словам главы внешнеполитического ведомства Украины, союзники передают украинским военнослужащим не только свое оружие, но также работают с третьими странами, покупая у них оборудование, и далее поставляя его ВСУ для того, чтобы наша страна могла противостоять государству-террористу России.

Дословно из заявления министра:

«Большая часть из этих третьих стран публично заявляют, что они ничего не передают Украине. Однако все происходит за кулисами».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что по всей вероятности Путин не намерен прекращать войну на территории Украины, чему свидетельствует его указ о необходимости увеличения производства продукции военного назначения.