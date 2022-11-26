В интервью «УНИАН» политолог заявил, что Вашингтон не особо усердствует в снабжении ВСУ современным оружием из-за своей геополитической осторожности, информирует «НБН».

По словам Пионтковского, для Америки важна предсказуемость в развале Российской Федерации. Он напомнил, как президент США Джордж Буш-старший в августе 1991 года приехал в Киев, где выступил в Верховной Раде, призывая Украину не настаивать на своей независимости. Тогда американского лидера освистали даже коммунисты.

Эта ситуация, как отметил эксперт, свидетельствует о том, что в Вашингтоне не понимают психологию украинцев, американское руководство пугает скачок в неизвестность.

Сейчас в США осознали, что крах Москвы был не 31 год назад, а происходит сейчас, поэтому хотят создать условия для контролированного распада Российской Федерации.

Напомним, что американский генерал Марк Милли указал на масштабную стратегическую ошибку в плане Кремля по захвату Украины.