Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европравду», заявление Орбана обнародовало издание 24.hu.

Так, Орбан во время выступления на конгрессе участников Международного объединения христианских демократов, где он является вице-президентом, заявил, что Европа сейчас проходит одновременно несколько вызовов – войну в Украине, экономический кризис, нелегальную миграцию, а также «распространение неомарксисткой идеологии Запада».

Касательно войны в Украине, премьер-министр Венгрии подчеркнул, что Европа объединена по поводу того, что является ее целью. А самое важное, чтобы Российская Федерация не представляла угрозы для Европы. «Для этого нам и нужна суверенная Украина», — подчеркнул он.

В то же время Орбан раскритиковал санкции Европы против Российской Федерации, заявляя при этом, что необходимо избежать рецессии, а завышенные цены на энергетические носители из-за войны и санкций ЕС весьма усложняют такую задачу для стран Центрально-Восточной Европы.

Ранее Орбанк оскандалился из-за шарфа с «Великой Венгрией».