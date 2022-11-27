Как информирует «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина», по словам Шольца, победа Российской Федерации в войне против Украины пока что выглядит маловероятной. Он отметил, что Кремль не должен добиться собственных целей в войне.

Дословно из заявления канцлера Германии:

«Принимая к вниманию поддержку Украины от Германии становится все более очевидным, что страна-агрессор не только не должна выиграть эту войну, но она ее и не выиграет».

Также он подтвердил собственное обещание оказывать поддержку Украине столько, сколько это будет необходимо. Шольц добавил, что Германия делает это гуманитарно, финансово, а также посредством снабжения Вооруженных сил Украины оружием. Именно поэтому Россия больше не будет иметь шансов победить Украину начатой ими войне.

В это же время Олаф Шольц в очередной раз подчеркнул важность собственной встречи с президентом Китая Си Цзиньпином, в ходе которой они оба предостерегали от применения ядерного оружия.

Ранее Олаф Шольц в очередной раз призвал Россию немедленно прекратить террор против Украины.