В эфире национального телемарафона представитель Офиса Зеленского дал свой прогноз относительно освобождения Крымского полуострова от российских захватчиков, информирует «НБН».

По словам Подоляка, уже через шесть месяцев он поедет в Ялту. Он признался, что на набережной курортного города у него есть любимое место, откуда он намерен выйти в эфир и поговорить с украинцами, каким будет Крым свободным.

Советник главы ОПУ заверил, что с полуострова уедут все россияне, которые крали имущество нашей страны. Он убежден, что война с РФ должна закончиться концом «русского мира», суть которого – убивать, грабить, насиловать, пугать, мародерить и воровать.

Подоляк не сомневается, что освобождать Крым нужно только силовым путем, так как такой интенсивности боевые действия предполагают деоккупацию всех зазваченных территорий военным путем.

«Иначе – реваншизм, иначе – война заново», — подчеркнул представитель ОПУ.

Ранее об освобождении Крыма высказался глава государства Владимир Зеленский, который заявил, что Киев не будет рассматривать сценарии, которые не предполагают возвращения Крыма под контроль Украины. На слова президента отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков.