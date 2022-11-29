В своем Twitter-аккаунте представитель Офиса Зеленского заявил, что страна-агрессор, осуществляя террор украинцев, пытается таким образом прикрыть поражения путинских войск на фронте, информирует «НБН».

Подоляк призвал не искать логику в действиях России, отметив, что удары по энергетической системе Украины не изменят ход войны. По его словам, атаки оккупантов на мирные города нашей страны не подрывают, а закаляют украинцев. Он добавил, что это подтверждают десятки исследований войн прошлого столетия.

Советник главы ОПУ добавил, что единственная причина, почему Российская Федерация атакует мирное население нашей страны, это удовольствие от террора, которое затмевает поражения армии Путина в бою.

Ранее Подоляк озвучил сроки освобождения Крымского полуострова от российской оккупации.