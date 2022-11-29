Многих украинцев беспокоит вопрос относительно судьбы граждан страны-агрессора, которые незаконно переместились на территорию Крыма после его аннексии, информирует «НБН» со ссылкой на издание «Украинская правда».

По словам Ташевой, сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы выдворить граждан РФ с полуострова после его деоккупации. Чиновница объяснила, что эти люди не имеют отношения к гражданству Украины и они не стали жертвами принудительной оккупационной паспортизации России на временно захваченных территориях.

Представительница Зеленского подчеркнула, что Украина не признает паспорта, которые страна-агрессор насильно раздала жителям Крыма, они останутся гражданами нашей страны.

Однако иностранцы, которые попали на полуостров после его аннексии не через украинские КПВВ либо через них, но нарушили сроки пребывания – живут в Крыму незаконно. По этой причине Украина рассматривает вариант принудительного выдворения иностранцев и лиц без украинских паспортов.

Ранее советник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк рассказал, через сколько месяцев ВСУ освободят Крымский полуостров.