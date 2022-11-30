В своем Telegram-канале глава Офиса Зеленского сообщил, что российских заключенных, которых завербовали в «Группу Вагнера», без оружия везут на позиции в качестве «пушечного мяса», информирует «НБН».

По словам Ермака, оружие «вагнеровцам» подзвозят непосредственно перед приказом идти в атаку, касками и бронежилетами их не обеспечивают. Получив автомат, заключенные бегут на позиции украинских защитников.

Как отметил руководитель ОПУ, ежедневно такая ситуация происходит под Бахмутом. Россияне бросают сотни заключенных на штурм города в надежде, что удастся ослабить оборону ВСУ. За спинами «вагнеровцев» стоят кадровые военные.

«Ничего не меняется в орде», — констатировал Ермак.

Отметим, что Кремль не только отправляет заключенных на передовую в Украине, но также использует для производства боевой техники.