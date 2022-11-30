Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение спикера МИД Олега Николенко в социальной сети «Фейсбук», по словам Дмитрия Кулебы необходимо срочно усилить безопасность всех посольств Украины.

Николенко на своей странице написал:

«Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба распорядился, чтобы срочно были усилены меры безопасности всех посольств Украины за границей».

Согласно его словам, руководитель внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба обратился также к своему коллеге из Испании, чтобы там были приняты срочные меры для расследования нападения на дипломатическое ведомство Украинского государства.

На месте, где произошел взрыв, уже свою работу проводят сотрудники правоохранительных органов, а также пиротехники.

Напоследок Николенко подчеркнул:

«Кулеба также отметил, что кто бы ни был за осуществлением такого коварного плана, им не удастся запугать дипломатов из Украины или же остановить их работу над укреплением нашего государства и противодействию агрессии со стороны России».

Насколько известно, в украинское посольство в Мадриде поступил конверт. Когда его осматривал комендант, он взорвался в его руках. В результате человек получил незначительные повреждения и был отправлен в медицинское учреждение.

Вскоре телеграм-каналы начали публиковать видео с места событий в Испании.

Ранее Дмитрий Кулеба рассказал о тайной поддержке Украины извне.