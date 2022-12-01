Как информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал», глава Белого дома заявил об этом в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По словам Байдена, он готов к переговорам с российским диктатором, если это послужит концом войны на территории Украинского государства.

Итак, президент Соединенных Штатов Америки подчеркнул, что для того, чтобы состоялись переговоры с Путиным, как минимум, Москва обязана проявить заинтересованность в прекращении войны в Украине.

В это же время лидер США добавил, что он и его коллега из Франции Макрон будут работать над тем, чтобы привлечь к ответственности российского диктатора за все содеянное его войсками в Украине.

Дословно из заявления Байдена:

«Путину кажется, что ему удастся подавить волю всех тех, кто противостоит его имперским амбициям. Однако нанося удары по гражданской инфраструктуре Украинского государства, перекрывая энергетические носители на территории Европы, чтобы поднять цены, обостряя продовольственный кризис, это наносит ущерб весьма уязвимым людям. Причем не только в Украине, но также и во всем мире. Но успеха ему добиться в этом не удастся».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что пропагандистка Скабеева начала задумываться о том, какой будет расплата в случае поражения России в Украине.