Ссылаясь на собственные источники, «Зеркало недели» пишет, что руководитель КГБ Республики Беларусь Иван Тертель предупредил нелегитимного главу государства о том, что российская сторона планирует его ликвидировать, информирует «НБН».

Информацию о подготовке покушения на него Лукашенко узнал за несколько дней до саммита лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности, который состоялся в ноябре.

Как сообщает издание, белорусский диктатор поручил службе безопасности выйти на связь с Западом через неофициальные каналы, чтобы получить гарантии безопасности для себя и семьи.

Кроме того, самопровозглашенный глава Беларуси пытается заручиться поддержкой Китая. Журналисты отмечают, что переговоры с КНР вел руководитель МИД РБ Владимир Макей, который внезапно скончался в конце прошлого месяца.

Издание отмечает, что этот диалог с Пекином не устраивал Москву и на сегодня не известно — умер дипломат из-за естественных причин или его ликвидировали российские спецслужбы. Возможно так руководство РФ решило напугать Лукашенко, чтобы вынудить его к прямому участию в войне против Украины.

Ранее украинский журналист Андрей Цаплиенко рассказал, зачем Путину ликвидация Лукашенко.