В ходе пресс-конференции в четверг, 1 декабря, глава дипломатического ведомства России сформулировал цели массированных ракетных атак оккупационных сил Путина по украинской инфраструктуре, информирует «НБН».

Лавров пожаловался на то, что западные страны-партнеры Киева предоставляют военную помощь Украине, кроме того, некоторые европейские чиновники призывают отправить дальнобойное вооружение для ВСУ.

Глава МИД РФ заявил, что российские войска обстреливают объекты энергетической системы, от которых зависят поставки иностранного вооружения, функционирование армии Украины.

Министр обвинил Запад в том, что он «накачивает смертоносным оружием» Украину, «чтобы она убивала русских». Он упомянул европейского дипломата, который призывал передать ВСУ дальнобойное вооружение, чтобы они могли уничтожать цели глубоко в тылу страны-агрессора.

Лавров отметил, что западные государства ждут не только поражения РФ на фронте, но и якобы намерены ее уничтожить. По его словам, «проводятся конференции», где обсуждаются вопросы относительно разделения России и руководства ее частями.

Ранее ракетные удары оккупантов по украинской критической инфраструктуры прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков выдвинул Киеву ультиматум для «прекращения страданий» гражданского населения.