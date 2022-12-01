Как информирует «НБН», в своем видеообращении, которое Зеленский записал по итогам 280-го дня войны в Украине, президент призвал политиков ФРГ принять решение относительно предоставления Украине ПВО «Патриот».

В частности, Зеленский напомнил, что тридцатого ноября Бундестаг Германии принял резолюцию, согласно которой Голодомор, который был в 1932-1933 годах, является геноцидом народа Украинского государства.

Верховный главнокомандующий ВСУ отметил, что такое решение было необходимо для справедливости и правды. Помимо того, президент подчеркнул, что это весьма важный сигнал для множества иных стран, и что реваншизму России историю переписать не удастся.

Цитата из заявления Зеленского:

«Очередное решение Германии, которое, конечно же, станет историческим. Речь идет о передаче Украине систем противовоздушной обороны Patriot. Канцлера ФРГ Олафа Шольца, конечно же, будут благодарить за это все поколения украинцев».

Ранее мы писали о том, что Зеленский озвучил два сценария завершения войны на территории Украины.