Выступая на The New York Times DealBook Summit, лидер украинцев признался, что с самого начала полномасштабной войны с Россией у Украины и у него лично была связь с американским миллиардером, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал президента.

Зеленский отметил, что благодаря интернету и связи от компании Маска сохранялась жизнь украинцев, однако в один момент основатель SpaceX начал менять свою точку зрения о войне в нашей стране.

«Или кто-то на него влияет, или он как-то так самостоятельно делает», — предположил глава государства.

Украинский лидер заявил, что если Маск хочет понять, что действительно россияне сделали на нашей территории, достаточно просто приехать и посмотреть на все это своими глазами. После этого уже можно будет рассказывать, кто начал войну, как и когда нужно ее заканчивать.

Напомним, что после скандальных высказываний Илона Маска об Украине, в Белом доме задумались о проверке компаний миллиардера.