На саммите NYT DealBook лидер украинцев заявил, что война закончится либо когда победит наша страна, либо когда государство-оккупант захочет остановить вооруженную агрессию, информирует «НБН» со ссылкой на издание «Слово і діло».

Зеленский предположил, что РФ может захочет завершить войну, если почувствует, что она слабая, находится в изоляции и осталась без союзников. Как отметил президент, по этой причине очень важно партнерам и всему цивилизованному миру оказывать поддержку Украине.

По словам лидера украинцев, стоимость этой войны измеряется в первую очередь в жизни его соотечественников, которые сражаются за свободу и демократию не только для родины, но и для всего мира.

Глава государства добавил, что, если Украина не сможет сдержать российскую вооруженную агрессию, война распространится на другие территории и, возможно, даже на другие континенты.

Напомним, что Елена Зеленская выступила перед правительством и парламентом Великобритании. Первая леди Украины поспособствовать принятию резолюции Генассамблеи ООН по организации специального трибунала над Российской Федерацией.