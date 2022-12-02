В своем Twitter-аккаунте министр обороны одобрил петицию, сзданную чехами, которая призывает отключить электроэнергию, водоснабжение и газоснабжение в зданиях посольства Российской Федерации в Праге, информирует «НБН».

По мнению Резникова, инициатива чехов замечательная и сейчас государство-террорист сможет прочувствовать то то, что оно делает с мирными украинцами.

«Пришло время попробовать вкус собственного лекарства», — написал глава оборонного ведомства.

Отметим, что ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов потроллил соратников кремлевского диктатора. Чиновник объяснил, почему Кириенко, Пескову, Пригожину и другим «друзьям» Путина не выгодно уничтожать энергетическую систему нашей страны.