Как информирует «НБН», во время выступления на форуме по безопасности в Киеве Стефанишина сообщила, что все тридцать стран-участников Североатлантического Альянса поддерживают необходимость будущего вступления Украинского государства в НАТО.

Дословно из заявления Стефанишиной:

«Мы имеем прогресс касательно приближения Украины к НАТО. Во время последней министерской встречи, которая состоялась в Бухаресте, все три десятка государств-членов Альянса согласились, что Украина в будущем должна стать членом Организации североатлантического договора. Они все подтвердили, что перед Украиной открыты двери».

Согласно ее словам, такого рода решение весьма отличается от того, какое было принято лидерами государств-членов НАТО в Бухаресте в 2008 году.

Это является «новым мощным сигналом», а также свидетельствует об отсутствии страха перед давлением РФ в НАТО.

Как известно, с момента начала полномасштабного вторжения НАТО постоянно ищет пути для помощи Украине. В частности, не так давно генсек Альянса сделал заявление о переговорах между странами-участниками о поставках систем ПВО Украине.