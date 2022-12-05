В эфире национального телемарафона чиновник высказался о падении ракеты на молдавской территории в ходе массированного удара России по украинским городам, информирует «НБН».

По словам Данилова, он не будет говорить о том, что происходило на территории Польши, однако он не сомневается, что в Молдове упала ракета, которая имеет отношение к государству-террористу.

Отметим, что ракета упала на севере Молдовы, ее обламки нашли в саду в районе города Бричаны, который расположен на границе с Черновицкой областью. Пограничники и полиция оцепили местность, туда должны прибыть специализированные службы.

В Командовании Воздушных сил ВСУ сообщили, что 5 декабря путинские войска выпустили по Украине более 70 ракет, чтобы нанести удар по объектам критической инфраструктуры.