На своей Facebook-странице министр энергетики сообщил подробности разговора с молдавским вице-премьером. По его словам, во время восьмой массированной атаки РФ на Украину, на территорию Молдовы прилетела российская ракета, информирует «НБН».

Галущенко отметил, что вражеская ракета попала в молдавское аграрное предприятие, но, к счастью, не взорвалась. Глава Минэнергетики отметил, что Российская Федерация распространяет свой ракетный терроризм и на соседние с Украиной государства.

Также министр сообщил, что он договорился со Спыну оперативно координировать необходимые решения относительно стойкости энергетических систем на фоне продолжительных ударов россиян по объектам украинской критической инфраструктуры.

Ранее в эфире национального телемарафона инцидент в Молдове прокомментировал Алексей Данилов. Секретарь СНБО выразил уверенность в том, что на территории страны упала российская ракета.