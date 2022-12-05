Как передает «НБН«, об этом сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль.

В том числе, премьер-министр отметил, что новая попытка российских оккупантов погрузить нашу страну в холод и темноту завершилась провалом благодаря мужественной работе Вооруженных сил Украины и сил ПВО.

«Зафиксированы попадания в энергетические объекты в Киевской, Винницкой и Одесской областях. Из-за этого в ряде регионов было принято решение о применении экстренных отключений для недопущения аварий и сбалансирования системы. Сотрудники спасательных служб начали ликвидацию последствий атаки, чтобы в каждый дом вернулось электричество», — рассказал Шмыгаль.

В то же время глава украинского правительства напомнил, что оккупанты нанесли ракетный удар по нашей стране именно сегодня, когда отмечается годовщина подписания Будапештского меморандума. Такими действиями захватчики намерены показать всему миру, какой на самом деле из них надежный гарант безопасности. «Остается полагаться на Вооруженные силы Украины и наших спасателей», — сказал председатель Кабмина.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что ПВО Украины уничтожила более 60 ракет, которые сегодня выпустила Россия по нашей стране.