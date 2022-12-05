В интервью изданию Financial Times украинский лидер заявил, что никто не предоставил Киеву конкретные данные разведки о вторжении РФ с того или иного направления, несмотря на публичные предупреждения Запада, информирует «НБН».

По словам президента, западные официальные лица говорили о том, что Россия готовится к большому вторжению, однако они не предоставили украинскому руководству конкретную разведывательную информацию, на основе которой можно было действовать.

Также Зеленский накануне 24 февраля неоднократно пытался позвонить российскому президенту-агрессору Владимиру Путину. Глава государства хотел предупредить диктатора о том, что полномасштабное нападение на Украину станет большой ошибкой и трагедией, однако он не отвечал на звонки.

Ранее в Офисе Зеленского рассказали о новых планах страны-оккупанта по Украине.