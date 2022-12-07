На церемонии награждения Madeleine K. Albright Democracy Awards украинский лидер рассказал, почему глава Кремля делает все, чтобы Российская Федерация продолжала войну против нашей страны, информирует «НБН» со ссылкой на сайт президента.

Зеленский напомнил, что 23 февраля этого года Мадлен Олбрайт опубликовала колонку о том, что Путин совершает историческую ошибку – ее слова оказались пророческими.

Как отметил глава государства, идея-фикс любой диктатуры – игнорировать ошибки, что и делает лидер россиян, лишь бы не признаваться себе и другим, что он допустил историческую ошибку.

Путин делает все, чтобы РФ продолжала воевать и пытается соблазнять передышкой в боях. Однако страна-агрессор должна потерпеть поражение, а российский диктатор понести ответственность за преступную войну. Зеленский подчеркнул, что любой другой исход противостояния, кроме победы Украины, будет ошибкой.

Ранее Зеленский заявил, что Украине до полномасштабного нападения России не предоставляли конкретные данные разведки других стран о предстоящем вторжении путинских войск.