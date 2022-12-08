В своем Twitter-аккаунте чиновник в очередной раз объяснил, что переговоры с Российской Федерацией не ведут к миру в Украине, информирует «НБН».

Данилов подчеркнул, что для завершения войны Украине нет необходимости садиться за стол переговоров с российской стороной. Секретарь СНБО добавил, что наша страна примет стоя капитуляцию кремлевского диктатора Владимира Путина.

Также чиновник напомнил Меркель о «Минских договоренностях», инициатором проведения которых в своем время стала экс-канцлер Германии. Он добавил, что результаты этих соглашений известны всем.

Напомним, что Меркель дала интервью, в которых высказалась о завершении российской-украинской войне и своей роли в переговорном процессе двух стран.